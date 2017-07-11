Мимимишный Омск

Есть в Омском регионе места, которые можно именно так назвать «мимимишными», «чудесными», «удивительными». В некоторых из них мы были, но о некоторых не знаем, хотя не раз проезжали мимо. Расскажем о них.
Первое, что приходит на ум – это, конечно же, единственный в России государственный сельский зоопарк в Большеречье (bolzoo.ru). По словам Натальи Болотовой, представителя Большереченского зоопарка, в прошлом году заведение посетили около 150 тысяч человек.
«В основном омичи, но, как правило, в сезон отпусков приходят посмотреть на животных и жители других регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Сургута. Были у нас и заграничные гости - американцы», - говорит Наталья Анатольевна.
На сегодняшний день в зоопарке свыше 200 видов и более 2 тысяч экземпляров представителей фауны: львы, тигры, медведи, макаки и многие другие каждый со своим характером и темпераментом. Около 60 видов занесены в Красную книгу.
Страусиная ферма в Усть-Заостровке. Располагается в 30 километрах от города. Десятки страусов, козы, верблюды, лошади, маралы… Привыкли к людям, поэтому ведут себя достаточно свободно и раскрепощено. Те, кто бывал там, отмечают: «посещение настолько увлекательное и запоминающееся, что обязательно вернемся туда еще раз». Еще отзыв: «Идеальное место для посещения с детьми. Цены на билеты умеренные, а впечатления у ребенка – на всю жизнь. Очень хорошо расположены вольеры – животных можно покорить, погладить и просто хорошо рассмотреть. Очень понравились страусы и маралы».
Перед поездкой уточните все детали на странице фермы vk.com/omskstraus. К примеру, дни работы для посетителей: только по выходным.
Еще одно примечательно место нашего города в плане сближения с природой – это, конечно, Юнгородок на улице Маршала Жукова. Официально название этого места «Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Омска "Детский Эколого-биологический Центр"» (vk.com/ecocentr_omsk).
Очень многие горожане, даже живущие неподалеку, на территории этого интересного центра не были. Снаружи он выглядит не очень примечательно, но зато внутри… Здесь есть всё – от совершенно бесплатного огромного парка с фонтаном и мощеными дорожками, до самого настоящего зоопарка с экзотическими зверями.
Уточним, что доступ к «диким обитателям» платный. Без билета могут пройти только дети определенного возраста. А что можно увидеть внутри? А внутри очень интересно и неожиданно. Есть кенгуру, павлины, множество попугаев, гигантский «хомяк» капибара. Один очень любопытный пони буквально потребует, чтобы вы его сфотографировали и даже ударит от нетерпения копытцем в ограду вольера. Еще есть крокодил (и не один). Множество птиц, совы, кролики, страус, змеи, лебеди (белые и черные)… Сразу всё не перечислишь.
Юнгородок, в итоге оставляет впечатление удивления. Если ехать мимо по улице Маршала Жукова на трамвае или автомобиле, то даже не представить себе, что за зеленой завесой притаилось вот такое чудо. Как будто шагнули в шкаф и открыли для себя Нарнию.