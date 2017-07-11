Мимимишный Омск

Голову в песок не прячут



Страусиная ферма в Усть-Заостровке. Располагается в 30 километрах от города. Десятки страусов, козы, верблюды, лошади, маралы… Привыкли к людям, поэтому ведут себя достаточно свободно и раскрепощено. Те, кто бывал там, отмечают: «посещение настолько увлекательное и запоминающееся, что обязательно вернемся туда еще раз». Еще отзыв: «Идеальное место для посещения с детьми. Цены на билеты умеренные, а впечатления у ребенка – на всю жизнь. Очень хорошо расположены вольеры – животных можно покорить, погладить и просто хорошо рассмотреть. Очень понравились страусы и маралы».