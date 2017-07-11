Коммунисты и единоросы ударят по Омску главным калибром

Сегодня, 11 июля, Единая Россия и КПРФ выдвинули свои основные силы на выборы в Горсовет Омска, определились со списком кандидатов, которые будут представлять партии на выборах этой осенью.
В тройку кандидатов по единому избирательному округу от КПРФ вошли руководитель фракции коммунистов в региональном Заксобрании Андрей Алехин, секретарь омского обкома КПРФ по идеологии Дмитрий Горбунов и депутат Горсовета нынешнего созыва Иван Ивченко.
Политсовет регионального отделения «Единой России» назвал своих кандидатов для выдвижения в депутаты Горсовета шестого созыва. Возглавил тройку по единому избирательному округу начальник ГУ МЧС РФ по Омской области Владимир Корбут. Второй кандидат - секретарь регионального отделения Юрий Тетянников. Третий – депутат Горсовета Андрей Никитин.
Напомним, выборы в омский Горсовет назначены на 10 сентября 2017 года. Последний срок подачи документов от кандидатов 31 июля.
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Источник: ИА "Город55"