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Из 100 школ и детсадов Омска отремонтируют 27: на остальные денег нет

11 июля 2017, 20:07
Ремонт увидят не все.

Сегодня, 11 июля, на заседании комитета по социальным вопросам Горсовета директор департамента образования Екатерина Спехова заявила, что у мэрии пока нет денег на ремонт к 1 сентября всех школ и детских садов города.

По ее словам денег не прибавилось, есть лишь 33 миллиона рублей, которые выделены на ремонт 27 образовательных учреждений, а всего требуют ремонта 104.

- В любом случае мы школы откроем к 1 сентября. Все школьники придут на занятия. В настоящее время мы изыскиваем средства, смотрим, что можно изменить, - сказала Спехова.

Также она добавила, что департаментом образования уже подготовлены пакеты документов и назначены первые торги на выполнение ремонтных работ. Срок прохождения аукционов – 15 июля.

- Мы рассчитываем в период с 25 июля по первое августа подписать все договорные отношения и до первого сентября выполнить ремонт кровель, - уточнила руководитель депобразования.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"

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