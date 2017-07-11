Из 100 школ и детсадов Омска отремонтируют 27: на остальные денег нет

Сегодня, 11 июля, на заседании комитета по социальным вопросам Горсовета директор департамента образования Екатерина Спехова заявила, что у мэрии пока нет денег на ремонт к 1 сентября всех школ и детских садов города.
По ее словам денег не прибавилось, есть лишь 33 миллиона рублей, которые выделены на ремонт 27 образовательных учреждений, а всего требуют ремонта 104.
- В любом случае мы школы откроем к 1 сентября. Все школьники придут на занятия. В настоящее время мы изыскиваем средства, смотрим, что можно изменить, - сказала Спехова.
Также она добавила, что департаментом образования уже подготовлены пакеты документов и назначены первые торги на выполнение ремонтных работ. Срок прохождения аукционов – 15 июля.
- Мы рассчитываем в период с 25 июля по первое августа подписать все договорные отношения и до первого сентября выполнить ремонт кровель, - уточнила руководитель депобразования.
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Источник: ИА "Город55"