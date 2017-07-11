Детский омбудсмен: принудительные социальные услуги недопустимы

По словам Кузнецовой, в случае отмены принципа добровольности получения соцуслуг для детей, оказавшихся в в социально опасном положении, не потребуется получение согласия законных представителей несовершеннолетних. Помимо этого законодательный проект предлагает признавать детей нуждающимися в соцобслуживании по заявлению третьих лиц, не учитывая согласие законного представителя ребенка.