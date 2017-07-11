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Детский омбудсмен: принудительные социальные услуги недопустимы

11 июля 2017, 10:43
Детский омбудсмен: принудительные социальные услуги недопустимы

Детский омбудсмен Анна Кузнецова не поддерживает принятие закона о принудительных социальных услуг несовершенолетним. Об этом сообщила РАПСИ уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка.

По словам Кузнецовой, в случае отмены принципа добровольности получения соцуслуг для детей, оказавшихся в в социально опасном положении, не потребуется получение согласия законных представителей несовершеннолетних. Помимо этого законодательный проект предлагает признавать детей нуждающимися в соцобслуживании по заявлению третьих лиц, не учитывая согласие законного представителя ребенка.

По мнению Кузнецовой, такие нововедения недопустимы и противоречат нормам Семейного кодекса РФ

- Без соответствующей доработки принятие законопроекта будет большой ошибкой на уровне государства», — считает Кузнецова.

Она намерена направить в Госдуму отрицательное заключение в отношении разрабатываемых изменений в законопроекты, касающиеся социального обслуживания граждан РФ и системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.


Фото: deti.gov.ru
Источник: ИА "Город55"

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