Детский омбудсмен: принудительные социальные услуги недопустимы

Детский омбудсмен Анна Кузнецова не поддерживает принятие закона о принудительных социальных услуг несовершенолетним. Об этом сообщила
По словам Кузнецовой, в случае отмены принципа добровольности получения соцуслуг для детей, оказавшихся в в социально опасном положении, не потребуется получение согласия законных представителей несовершеннолетних. Помимо этого законодательный проект предлагает признавать детей нуждающимися в соцобслуживании по заявлению третьих лиц, не учитывая согласие законного представителя ребенка.
По мнению Кузнецовой, такие нововедения недопустимы и противоречат нормам Семейного кодекса РФ
- Без соответствующей доработки принятие законопроекта будет большой ошибкой на уровне государства», — считает Кузнецова.
Она намерена направить в Госдуму отрицательное заключение в отношении разрабатываемых изменений в законопроекты, касающиеся социального обслуживания граждан РФ и системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Фото: deti.gov.ru
Источник: ИА "Город55"