12 имущественных лотов Березовского не могут найти покупателя в Омске

По словам исполняющего обязанности директора департамента имущественных отношений Андрея Березовского, в 2017 году мэрия планирует реализовать восемь объектов недвижимости, которые разбиты на 12 лотов. Из них 3 объекта не могут реализовать уже в течение нескольких лет. Это три нежилых помещения по Андрианова, Нефтезаводской и в микрорайоне Входной. Предполагается, что в случае их реализации в бюджет Омска поступит порядка 15 миллионов рублей.