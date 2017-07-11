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12 имущественных лотов Березовского не могут найти покупателя в Омске

11 июля 2017, 12:38
Распродажа не состоялась.

Накануне на заседании профильного комитета Горсовета чиновники мэрии рассказали, как продвигается реализация программы приватизации муниципальной недвижимости в первом полугодии 2017 года.

По словам исполняющего обязанности директора департамента имущественных отношений Андрея Березовского, в 2017 году мэрия планирует реализовать восемь объектов недвижимости, которые разбиты на 12 лотов. Из них 3 объекта не могут реализовать уже в течение нескольких лет. Это три нежилых помещения по Андрианова, Нефтезаводской и в микрорайоне Входной. Предполагается, что в случае их реализации в бюджет Омска поступит порядка 15 миллионов рублей.

За шесть месяцев этого года выставлены на торги 10 лотов, площадь объектов - 2079 квадратных метров. Общая начальная цена – 29,8 миллиона рублей. Торги еще по двум лотам состоятся в августе 2017 года (площадь недвижимости – 703 квадратных метра, начальная цена 12,4 миллиона рублей).

Что либо реализовать из ненужной мэрии недвижимости в этом году пока не удалось. По словам чиновника, прошли два аукциона, но они признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие в торгах.

- Основные причины отсутствия спроса – неудовлетворительное или аварийное состояние объектов, значительная удалённость от центральных городских магистралей, ну и, видимо, стоимость объектов, - сказал Березовский.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"

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