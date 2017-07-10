За выходные в Омске две дороги стали ровнее

Стоит напомнить, что по плану к августу в Омске должен быть закончен ремонт 31 дороги. В сентябре еще двух – улицы 3-Транспортная и участок проспекта Мира от улицы Доковская до улицы Полевая. Общая площадь работ – около одного миллиона квадратных метров. Стоимость около одного миллиарда рублей.