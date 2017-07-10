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За выходные в Омске две дороги стали ровнее

10 июля 2017, 10:39
Асфальт положили.

За выходные дни в Омске закончен ремонт еще двух дорог, сообщает пресс-служба мэрии. Приведено в надлежащий вид дорожное полотно на круговой развязке и подходах к Ленинградскому мосту и на улице 22декабря.

По словам мэра Вячеслава Двораковского, при ремонте на этих объектах использовался высококачественный щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-15. Долговечный материал, который применяется на дорогах с особо интенсивных графиком движения.

По информации дорожников, на сегодняшний день полностью завершены ремонтные работы на 19 городских автомагистралях.

На 93% площади дорог, подлежащих ремонту, уложен нижний слой дорожного полотна. На 63% площади – второй слой.

Стоит напомнить, что по плану к августу в Омске должен быть закончен ремонт 31 дороги. В сентябре еще двух – улицы 3-Транспортная и участок проспекта Мира от улицы Доковская до улицы Полевая. Общая площадь работ – около одного миллиона квадратных метров. Стоимость около одного миллиарда рублей.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"

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