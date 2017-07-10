Улица Пушкина снова односторонняя, водители упорно едут под «кирпич»

Об этом редакция ИА «Город55» уже сообщала ранее. Теперь еще один момент: знаки на улице Пушкина уже сменили, «кирпичи» висят на своих местах. Но водители по привычке спокойно едут, как ехали до этого. Кто-то не видит, а кто-то, может, и по другим причинам.