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Улица Пушкина снова односторонняя, водители упорно едут под «кирпич»

10 июля 2017, 16:35
Изменение схемы движения.

С сегодняшнего дня, 10 июля, в Омске кардинально меняется движение в центре из-за частичного перекрытия улицы Ленина от Концертного зала до Ленинградской площади.

Об этом редакция ИА «Город55» уже сообщала ранее. Теперь еще один момент: знаки на улице Пушкина уже сменили, «кирпичи» висят на своих местах. Но водители по привычке спокойно едут, как ехали до этого. Кто-то не видит, а кто-то, может, и по другим причинам.


Сотрудники ДПС активно разворачивают горожан в районе Казачьего рынка. А вот в районе перекрестка улиц Пушкина и Масленникова утром было «тихо» и машины спокойно «ныряли» под «кирпич».


Еще раз акцентируем внимание: улица Пушкина от улицы Лермонтова до улицы Масленникова снова односторонняя, поток движется в сторону улицы Масленникова. Затем, от Масленникова и дальше, движение организовано в обычном режиме.


Источник: ИА «Город55»

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