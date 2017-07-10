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Троллейбус с пассажирами столкнулся с ВАЗом в Омске, есть пострадавшие

10 июля 2017, 09:46
ДТП в Октябрьском округе.

Накануне в утренние часы в Октябрьском округе Омска троллейбус с пассажирами столкнулся с ВАЗом.

Предварительно установлено: мужчина 1993 года рождения, управлявший автомобилем «ВАЗ-2114», при выезде с прилегающей территории в районе дома №26/а по Космическому проспекту столкнулся с троллейбусом, который направлялся по маршруту №3, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.

В результате ДТП пострадали пассажирка троллейбуса, женщина 1959 г.р., и водитель легкового автомобиля. После осмотра медиками на месте происшествия они были отпущены.

В момент ДТП в салоне пассажирского транспорта находились 10 человек. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины случившегося происшествия.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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