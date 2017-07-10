Троллейбус с пассажирами столкнулся с ВАЗом в Омске, есть пострадавшие

Предварительно установлено: мужчина 1993 года рождения, управлявший автомобилем «ВАЗ-2114», при выезде с прилегающей территории в районе дома №26/а по Космическому проспекту столкнулся с троллейбусом, который направлялся по маршруту №3, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.