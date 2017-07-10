Тойота сбила мальчика во дворе дома в Центральном округе Омска

Информация о ДТП, произошедшем в одном из дворов по улице 21-я Амурская, поступила в дежурную часть Госавтоинспекции из медицинского учреждения. Предварительно установлено: мужчина 1992 года рождения, управлявший автомобилем Toyota Mark II, при движении по междворовому проезду иномарка сбила ребенка, выбежавшего из-за припаркованных автомобилей, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.