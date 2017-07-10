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Тойота сбила мальчика во дворе дома в Центральном округе Омска

10 июля 2017, 07:35
Ребенок выскочил из-за припаркованных машин.

На минувших выходных в Центральном округе Омска в одном из дворов произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода.

Информация о ДТП, произошедшем в одном из дворов по улице 21-я Амурская, поступила в дежурную часть Госавтоинспекции из медицинского учреждения. Предварительно установлено: мужчина 1992 года рождения, управлявший автомобилем Toyota Mark II, при движении по междворовому проезду иномарка сбила ребенка, выбежавшего из-за припаркованных автомобилей, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.

Ребенок, мальчик 2011 года, был осмотрен медиками на месте происшествия. В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства случившегося ДТП.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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