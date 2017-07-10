Рыбак в Омске поймал "в-о-о-т такого" килограммового леща

В Ленинском округе Омска в минувшие выходные прошел 10-й фестиваль по лову рыбы «Ерш-2017», участниками которого стали 140 рыболовов, сообщат пресс-служба администрации города.
Лов рыбы проходил в два этапа: с 08:00 до 12:00 и с 16:00 до 19:00. Самой большой пойманной рыбой стал килограммовый лещ, которого выудил Дмитрий Головырин, а самой маленькой – 72-милимитровый ерш, попавшийся на удочку Ивана Ожерельева.
По результатам двух этапов в личном зачете турнира победил Владимир Семенов, а Дмитрий Головырин и Михаил Кузнецов разделили второе и третье места. Среди команд второй год подряд лидирующую позицию занимает «Дрим-тим 55», вторую позицию – «Фортуна», третью – рыболовы филиала ПАО «МРСК Сибири ОмскЭнерго». Семья Жуляевых победила в номинации «Мама, папа, я – рыболовная семья», второе и третье места достались семьям Зерембо и Петровых соответственно.
В рамках фестиваля впервые проводились конкурсы на лучшее стихотворение, самую удачную эмблемы фестиваля и самое вкусное рыбное блюдо. Победители получили дипломы и ценные призы в виде сертификатов на приобретение товаров в одном из омских рыболовных магазинов.
Фестиваль завершился песнями у костра под гитару, дискотекой, фаер-шоу и фейрверком.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»