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Рыбак в Омске поймал "в-о-о-т такого" килограммового леща

10 июля 2017, 19:29
Фестиваль по лову рыбы.

В Ленинском округе Омска в минувшие выходные прошел 10-й фестиваль по лову рыбы «Ерш-2017», участниками которого стали 140 рыболовов, сообщат пресс-служба администрации города.

Лов рыбы проходил в два этапа: с 08:00 до 12:00 и с 16:00 до 19:00. Самой большой пойманной рыбой стал килограммовый лещ, которого выудил Дмитрий Головырин, а самой маленькой – 72-милимитровый ерш, попавшийся на удочку Ивана Ожерельева.

По результатам двух этапов в личном зачете турнира победил Владимир Семенов, а Дмитрий Головырин и Михаил Кузнецов разделили второе и третье места. Среди команд второй год подряд лидирующую позицию занимает «Дрим-тим 55», вторую позицию – «Фортуна», третью – рыболовы филиала ПАО «МРСК Сибири ОмскЭнерго». Семья Жуляевых победила в номинации «Мама, папа, я – рыболовная семья», второе и третье места достались семьям Зерембо и Петровых соответственно.

В рамках фестиваля впервые проводились конкурсы на лучшее стихотворение, самую удачную эмблемы фестиваля и самое вкусное рыбное блюдо. Победители получили дипломы и ценные призы в виде сертификатов на приобретение товаров в одном из омских рыболовных магазинов.

Фестиваль завершился песнями у костра под гитару, дискотекой, фаер-шоу и фейрверком.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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