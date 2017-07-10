Рыбак в Омске поймал "в-о-о-т такого" килограммового леща

Лов рыбы проходил в два этапа: с 08:00 до 12:00 и с 16:00 до 19:00. Самой большой пойманной рыбой стал килограммовый лещ, которого выудил Дмитрий Головырин, а самой маленькой – 72-милимитровый ерш, попавшийся на удочку Ивана Ожерельева.