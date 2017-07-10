Пьяный омич утопил машину в реке, пассажирка захлебнулась

В отношении водителя возбуждены административные производства по ч.3 ст.12.8 (управление aвтомобилем лицом, которое находится в соcтоянии опьянения и не имеет права управлять машиной), ч.2 ст.12.3 (управление aвтомобилем лицом, не имеющим при себе документов нa управление машиной и полиса обязательного страхования гражданской ответственности), ч.2 ст.12.37 (несоблюдение требований об обязательном страховании грaжданской ответственности владельцем aвтомобиля), ч.1 ст.12.1 КоАП РФ (управление aвтомобилем, который не зарегистрирован в yстановленном порядке).