Пьяный омич утопил машину в реке, пассажирка захлебнулась

Как ранее
Установлено: мужчина 1978 года рождения, находившийся в состоянии опьянения, управлял автомобилем «Таврия». При движении по улице Лесная в селе Белый Яр он не справился с управлением и допустил съезд в реку Искус, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.
В результате случившегося ДТП погибла пассажирка, женщина 1983 года рождения, которая не сумела выбраться из салона автомобиля и захлебнулась водой.
В отношении водителя возбуждены административные производства по ч.3 ст.12.8 (управление aвтомобилем лицом, которое находится в соcтоянии опьянения и не имеет права управлять машиной), ч.2 ст.12.3 (управление aвтомобилем лицом, не имеющим при себе документов нa управление машиной и полиса обязательного страхования гражданской ответственности), ч.2 ст.12.37 (несоблюдение требований об обязательном страховании грaжданской ответственности владельцем aвтомобиля), ч.1 ст.12.1 КоАП РФ (управление aвтомобилем, который не зарегистрирован в yстановленном порядке).
Также в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД и правил эксплуатации автомобиля лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека по неосторожности). Расследование продолжается.
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Источник: ИА «Город55»