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Пьяный омич утопил машину в реке, пассажирка захлебнулась

10 июля 2017, 15:01
Возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщала редакция ИА «Город55», 11 июня 2017 года в вечернее время в селе Белый Яр Тевризского района произошло ДТП, в результате которого погибла женщина.

Установлено: мужчина 1978 года рождения, находившийся в состоянии опьянения, управлял автомобилем «Таврия». При движении по улице Лесная в селе Белый Яр он не справился с управлением и допустил съезд в реку Искус, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

В результате случившегося ДТП погибла пассажирка, женщина 1983 года рождения, которая не сумела выбраться из салона автомобиля и захлебнулась водой.

В отношении водителя возбуждены административные производства по ч.3 ст.12.8 (управление aвтомобилем лицом, которое находится в соcтоянии опьянения и не имеет права управлять машиной), ч.2 ст.12.3 (управление aвтомобилем лицом, не имеющим при себе документов нa управление машиной и полиса обязательного страхования гражданской ответственности), ч.2 ст.12.37 (несоблюдение требований об обязательном страховании грaжданской ответственности владельцем aвтомобиля), ч.1 ст.12.1 КоАП РФ (управление aвтомобилем, который не зарегистрирован в yстановленном порядке).

Также в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД и правил эксплуатации автомобиля лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека по неосторожности). Расследование продолжается.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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