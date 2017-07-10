Правила регистрации автомобилей в России изменились с 10 июля

Кроме того, приказом уточняется порядок регистрации автомобилей с госномерами, измененными вследствие коррозии, износа или ремонта. Прежде с этой проблемой зачастую сталкивались владельцы старых транспортных средств, приобретенных на вторичном рынке. Отныне регистрационные действия с этими машинами могут осуществляться при возможности их идентификации.