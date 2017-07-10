Правила регистрации автомобилей в России изменились с 10 июля

Сегодня, 10 июля, в России в силу вступил приказ МВД, упрощающий процедуру регистрации транспортных средств. Документ, опубликованный на сайте «
Так, теперь при регистрации транспортных средств граждане могут не предъявлять полис ОСАГО. Все необходимые сведения сотрудники полиции будут получать из электронной базы данных.
Кроме того, приказом уточняется порядок регистрации автомобилей с госномерами, измененными вследствие коррозии, износа или ремонта. Прежде с этой проблемой зачастую сталкивались владельцы старых транспортных средств, приобретенных на вторичном рынке. Отныне регистрационные действия с этими машинами могут осуществляться при возможности их идентификации.
Еще одно изменение коснулось владельцев автомобилей, подающих заявление на регистрацию через Единый портал госуслуг. Теперь они могут, минуя процедуры проверки и комплектации документов, предоставить транспортное средство сразу на место осмотра.
Источник: ИА «Город55»