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Правила регистрации автомобилей в России изменились с 10 июля

10 июля 2017, 18:44
Процедура стала проще.

Сегодня, 10 июля, в России в силу вступил приказ МВД, упрощающий процедуру регистрации транспортных средств. Документ, опубликованный на сайте «Российской Газеты», регулирует сразу несколько моментов.

Так, теперь при регистрации транспортных средств граждане могут не предъявлять полис ОСАГО. Все необходимые сведения сотрудники полиции будут получать из электронной базы данных.

Кроме того, приказом уточняется порядок регистрации автомобилей с госномерами, измененными вследствие коррозии, износа или ремонта. Прежде с этой проблемой зачастую сталкивались владельцы старых транспортных средств, приобретенных на вторичном рынке. Отныне регистрационные действия с этими машинами могут осуществляться при возможности их идентификации.

Еще одно изменение коснулось владельцев автомобилей, подающих заявление на регистрацию через Единый портал госуслуг. Теперь они могут, минуя процедуры проверки и комплектации документов, предоставить транспортное средство сразу на место осмотра.


Источник: ИА «Город55»

#Новости#Авто#Общество
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