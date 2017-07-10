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Пожар в многоэтажке в Омске, эвакуированы десятки жильцов

10 июля 2017, 11:14
Происшествие в Ленинском округе.

В девятиэтажном доме, расположенном в Ленинском округе Омска на улице 11-я Чередовая, накануне произошел пожар.

На момент прибытия пожарных с 1 по 3 этаж в подъезде наблюдалось плотное задымление. По лестничным маршам эвакуирован 21 человек, еще шестерых жильцов спасли пожарные в составе звеньев газодымозащитной службы, сообщает пресс-служба МЧС России по Омской области.

В результате пожара поврежден электрощит, 10 погонных метров электрического кабеля, также закопчены потолок и стены. Предварительной причиной возгорания является нарушение правил монтажа электрооборудования. Позднее обнаружение огня и сообщение о нем в дежурную часть стали условиями развития пожара.

Открытое горение было ликвидировано за 13 минут, полностью пожар был потушен за 36 минут. На месте происшествия работали 19 спасателей, три звена ГДЗС, шесть единиц техники.


Фото: 55.mchs.gov.ru
Источник: ИА «Город55»

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