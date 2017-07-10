Пожар в многоэтажке в Омске, эвакуированы десятки жильцов

На момент прибытия пожарных с 1 по 3 этаж в подъезде наблюдалось плотное задымление. По лестничным маршам эвакуирован 21 человек, еще шестерых жильцов спасли пожарные в составе звеньев газодымозащитной службы, сообщает пресс-служба МЧС России по Омской области.