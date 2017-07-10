Овощи в Омске стали деликатесом, резко подскочив в цене

На омском рынке существенно подорожали овощи и фрукты, сообщает Омскстат. В лидерах роста капуста и картофель.
- С начала года капуста подорожала в 5,3 раза и почти в три раза картофель лук, морковь и свекла. Этот рост является рекордным за последние годы, - сказала руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области Елена Шорина.
Кроме того значительно выросли цены на фрукты и цитрусовые. Из основных продуктов подорожали – сливочное масло, молочная продукция.
Почти половина полугодового роста цен пришлась на июнь. Такое повышение обусловлено прежде всего подорожанием картофеля, овощей и фруктов (на 20% ). Больше всего в июне подорожала капуста в 2,4 раза – половина роста цены за полугодие. Если в мае капуста еще стоила 26 рублей, то в июне в отдельных магазинах ее цена доходила до 60-82 рублей за килограмм.
Таким образом, в начале лета борщ в Омске перешел в разряд деликатесных блюд.
- Овощная составляющая традиционного борща обошлась потребителю в июне в полтора раза дороже, чем в мае, и в три раза, чем в декабре, отметила Елена Шорина.
Также в Омске значительно повысились цены на фрукты и цитрусовые (17%), сахар (7%), сливочное масло (2%). Вместе с тем снизились цены на мясопродукты, колбасные изделия, яйца, муку, крупы, макаронные изделия.
Уровень инфляции в Омском регионе за первые полгода 2017 года составил - 2,1%. Это наименьший показатель за последние 25 лет. Однако, по регионам Сибирского федерального округа Омская область расположилась на предпоследнем месте. Выше инфляция только в Томской области – 2,3%. Самая низкая в Хакасии – 1%.
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Источник: ИА "Город55"