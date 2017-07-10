Овощи в Омске стали деликатесом, резко подскочив в цене

Почти половина полугодового роста цен пришлась на июнь. Такое повышение обусловлено прежде всего подорожанием картофеля, овощей и фруктов (на 20% ). Больше всего в июне подорожала капуста в 2,4 раза – половина роста цены за полугодие. Если в мае капуста еще стоила 26 рублей, то в июне в отдельных магазинах ее цена доходила до 60-82 рублей за килограмм.