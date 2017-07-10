Очередное повышение стоимости бензина произошло в Омске

Наиболее значительное увеличение цены зафиксировано у бензина марки АИ-80, который стал дороже на 2,5% (32,5 рубля), и у бензина марки АИ-92, стоимость которого выросла на 2,4% (35,64 рубля). Прирост цены бензина АИ-95 и выше оказался на уровне 0,1% (38,61 рубля).