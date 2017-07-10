Очередное повышение стоимости бензина произошло в Омске

По итогам июня 2017 года в Омской области зарегистрировано повышение стоимости всех марок бензина. Данные о динамике цен опубликовал Омскстат.
Наиболее значительное увеличение цены зафиксировано у бензина марки АИ-80, который стал дороже на 2,5% (32,5 рубля), и у бензина марки АИ-92, стоимость которого выросла на 2,4% (35,64 рубля). Прирост цены бензина АИ-95 и выше оказался на уровне 0,1% (38,61 рубля).
Также на 0,6% отмечено повышение стоимости дизельного топлива (36,46 рубля). Что касается газового моторного топлива, то его цена снизилась сразу на 3,5% (15,48 рубля).
Средняя стоимость бензина с апреля 2017 года увеличилась более чем на 1 рубль: АИ-80 подорожал на 0,8 рубля, АИ-92 – на 1,3 рубля, АИ-95 и выше – на 0,41 рубля, дизельное топливо – на 1,01 рубля. Цена газового моторного топлива снизилась на 1,15 рубля.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»