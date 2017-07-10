Город55
ГлавноеВсе новости

Очередное повышение стоимости бензина произошло в Омске

10 июля 2017, 20:15
Рост цен.

По итогам июня 2017 года в Омской области зарегистрировано повышение стоимости всех марок бензина. Данные о динамике цен опубликовал Омскстат.

Наиболее значительное увеличение цены зафиксировано у бензина марки АИ-80, который стал дороже на 2,5% (32,5 рубля), и у бензина марки АИ-92, стоимость которого выросла на 2,4% (35,64 рубля). Прирост цены бензина АИ-95 и выше оказался на уровне 0,1% (38,61 рубля).

Также на 0,6% отмечено повышение стоимости дизельного топлива (36,46 рубля). Что касается газового моторного топлива, то его цена снизилась сразу на 3,5% (15,48 рубля).

Средняя стоимость бензина с апреля 2017 года увеличилась более чем на 1 рубль: АИ-80 подорожал на 0,8 рубля, АИ-92 – на 1,3 рубля, АИ-95 и выше – на 0,41 рубля, дизельное топливо – на 1,01 рубля. Цена газового моторного топлива снизилась на 1,15 рубля.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Город#Бизнес#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31