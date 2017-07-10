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Над Омском циклоническая циркуляция: неделя ливней с грозой и холодно

10 июля 2017, 12:30
Температура ниже нормы.

На фоне «ледникового периода» в Москве нашу погоду, температурные показатели которой омские синоптики называют «ниже нормы на 1-2 градуса», можно назвать теплой и даже жаркой. Хотя сегодня ранним утром было местами всего +16, а сейчас +22.

Такое «резкое падание» с +30 до +20 по данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» произошло из-за того, что Омский регион находится под влиянием циклонической циркуляции. Атмосферные фронты принесут с собой дожди и грозы. Наиболее интенсивный период осадков придется на первую половину рабочей недели.

Температурный фон будет ниже нормы на 1-2 градуса. Затем Омск войдет в поле повышенного атмосферного давления. Осадки будут маловероятны, но температура также останется ниже нормы.

Ночью в регионе пока +10...+15, к 13 июля упадет до +6...+11. Днем завтра +20...+25. К концу текущей недели станет несколько прохладней +16...+21.

Да, и не забывайте про дождливую погоду. Зонтики и дождевики помогут себя чувствовать на улице более комфортно.


Источник: ИА «Город55»

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