Над Омском циклоническая циркуляция: неделя ливней с грозой и холодно

На фоне «ледникового периода» в Москве нашу погоду, температурные показатели которой омские синоптики называют «ниже нормы на 1-2 градуса», можно назвать теплой и даже жаркой. Хотя сегодня ранним утром было местами всего +16, а сейчас +22.