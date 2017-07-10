На Омском НПЗ установили реакторы и 64-метровую колонну весом 350 тонн

Ранее на площадке смонтировали реакторы, сепараторы и теплообменники высокого давления. Крупногабаритное оборудование изготавливалось на российских заводах. Сейчас на площадке КГПН забиваются сваи под эстакады и печи парового риформинга (промышленный процесс переработки природного газа для получения водорода).