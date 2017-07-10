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На Омском НПЗ установили реакторы и 64-метровую колонну весом 350 тонн

10 июля 2017, 14:19
Новый комплекс глубокой переработки нефти.

На Омском Нефтеперерабатывающем заводе завершился монтаж оборудования комплекса глубокой переработки нефти (КГПН). Об этом редакции ИА «Город55» сообщает пресс-служба завода.

КГПН – один из ключевых проектов программы модернизации НПЗ. В данный момент завершена установка крупногабаритного оборудования, состоящего из 17 элементов комплекса. В том числе установка 64-метровой колонны весом 350 тонн. Это самая высокая точка нового комплекса.

Колонну поднимали несколько часов при помощи двух кранов высокой грузоподъемности, которые были доставлены в Омск вместе с другим оборудованием.

Ранее на площадке смонтировали реакторы, сепараторы и теплообменники высокого давления. Крупногабаритное оборудование изготавливалось на российских заводах. Сейчас на площадке КГПН забиваются сваи под эстакады и печи парового риформинга (промышленный процесс переработки природного газа для получения водорода).

Строительство комплекса глубокой переработки нефти входит во второй этап программы модернизации заводов нефтепереработки «Газпром нефти». В итоге будет повышен показатель выхода светлых нефтепродуктов.

Сообщается, что в процессы нового комплекса глубокой переработки нефти входят гидрокрекинг вакуумного газойля и производство водорода и серы. Это обеспечит производство качественных нефтепродуктов из тяжелых нефтяных остатков.

Показатель выхода светлых нефтепродуктов (авиакеросина и дизельного топлива экологического стандарта «Евро-5») увеличится на 6 процентов. Производственная мощность комплекса составит 2 млн. тонн в год.


Фото, видео: Омский НПЗ
Источник: ИА «Город55»

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