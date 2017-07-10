Молодежь Омска зовут в Сочи на форум FINOPOLIS

4 октября в рамках Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS-2017 впервые состоится Молодежный день Финтех. Его цель – популяризация финансовых технологий среди школьников, студентов, аспирантов, молодых выпускников и преподавателей вузов.
К участию в Молодежном дне приглашаются студенты, аспиранты и недавние выпускники вузов, а также учащиеся специализированных лицеев.
Для того чтобы попасть на FINOPOLIS, нужно сформировать команду из 2–5 человек и направить
Командам предстоит пройти предварительный этап отбора и выполнить практические задания, предложенные представителями Банка России и Ассоциации ФинТех. Отборочный конкурс пройдет по двум специализациям: бизнес-аналитика и программирование. Двенадцать команд-финалистов получат возможность принять участие в программе Молодежного дня на площадке FINOPOLIS-2017 в г. Сочи.
Программа Молодежного дня FinTech включает:
· конкурс молодежных команд, которые будут работать над решением актуальных задач, предложенных участниками финансового рынка;
· мастер-классы и лекции топ-менеджеров российских банков и венчурных фондов, а также представителей Банка России;
· общение с представителями успешных финтех-стартапов – теми, кто, возможно, завтра будет определять развитие отрасли.
Победителей конкурса Молодежного дня ждут встречи с экспертами в области финтеха, руководителями ведущих российских банков и ИТ-компаний, а также награды и призы от оргкомитета и партнеров FINOPOLIS-2017.
Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS — ежегодное мероприятие, организуемое Банком России с 2015 года. Подробная информация – на
Информация предоставлена пресс-службой Отделения Омск Сибирского ГУ Банка России
Источник: ИА «Город55»