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Мерседес опрокинулся в кювет – 20-летние парни и девушка в больнице

10 июля 2017, 13:50
ДТП на трассе.

Информация о дорожно-транспортном происшествии на трассе Челябинск – Новосибирск в Омской области поступила в дежурную часть полиции накануне утром.

Предварительно установлено, что водитель а/м Mercedes-Benz, мужчина 1986 г.р., ехал по автодороге Челябинск – Новосибирск в сторону Омска. У 752-го километра трассы его машина вылетела на встречную полосу, а затем опрокинулась в левый кювет.

В больницу попали сам водитель и три пассажира иномарки – мужчины 1990 г.р. и 1993г.р., девушка 1993 г.р. Проводится проверка, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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