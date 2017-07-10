Мерседес опрокинулся в кювет – 20-летние парни и девушка в больнице

Информация о дорожно-транспортном происшествии на трассе Челябинск – Новосибирск в Омской области поступила в дежурную часть полиции накануне утром.
Предварительно установлено, что водитель а/м Mercedes-Benz, мужчина 1986 г.р., ехал по автодороге Челябинск – Новосибирск в сторону Омска. У 752-го километра трассы его машина вылетела на встречную полосу, а затем опрокинулась в левый кювет.
В больницу попали сам водитель и три пассажира иномарки – мужчины 1990 г.р. и 1993г.р., девушка 1993 г.р. Проводится проверка, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.
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Источник: ИА «Город55»