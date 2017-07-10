Мерседес опрокинулся в кювет – 20-летние парни и девушка в больнице

Предварительно установлено, что водитель а/м Mercedes-Benz, мужчина 1986 г.р., ехал по автодороге Челябинск – Новосибирск в сторону Омска. У 752-го километра трассы его машина вылетела на встречную полосу, а затем опрокинулась в левый кювет.