Мэрия хочет обогатиться на 330 млн рублей

По словам директора департамента транспорта Алексея Мартыненко в 2016 году из бюджета Омска на содержание объектов было потрачено порядка 14 миллионов рублей. Только за пять месяцев этого года – девять миллионов рублей. Для того чтобы отремонтировать и привести в рабочее состояние недвижимость на Ватутина требуется, по расчётам дептранспорта, около 23 миллионов рублей, которых в бюджете нет.