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Мэрия хочет обогатиться на 330 млн рублей

10 июля 2017, 18:06
От продажи недвижимости ПАТП.

Сегодня, 10 июля депутаты профильного комитета в четвертый раз рассматривали вопрос включения в план приватизации неиспользуемой городскими ПАТП недвижимости.

Напомним, речь идет о двух объектах: комплексах зданий по улице Ватутина 23 и улице 10 лет Октября 180Б. Один из этих объектов не используется городскими транспортниками уже более четырех лет, другой два года. Вся недвижимость находится в ветхом состоянии и требует постоянных денежных вливаний на содержание.

По словам директора департамента транспорта Алексея Мартыненко в 2016 году из бюджета Омска на содержание объектов было потрачено порядка 14 миллионов рублей. Только за пять месяцев этого года – девять миллионов рублей. Для того чтобы отремонтировать и привести в рабочее состояние недвижимость на Ватутина требуется, по расчётам дептранспорта, около 23 миллионов рублей, которых в бюджете нет.

Как заметил Мартыненко, сейчас рано говорить о продаже объектов надо «сначала включить их в программу приватизации, произвести рыночную оценку стоимости, а уже после этого принимать решение какие объекты реализовывать, а какие оставить» в городской казне. Не приняв программу приватизации, невозможно начать процедуру оценки, заявляет департамент. Однако, ориентировочная сумма выручки от продажи ненужного автохозяйствам имущества уже называется.

- Мы оценивали в департаменте транспорта. Мы не специалисты в области недвижимости, но по нашим оценкам мы можем получить от реализации от 200 до 330 миллионов рублей, - сказал Алексей Мартыненко.

В итоге депутаты большинством голосов в очередной раз рекомендовали Горсовету утвердить программу приватизации.


Источник: ИА "Город55"

#Новости#Недвижимость#Политика#Город
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