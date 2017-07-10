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Коллапс в Омске: улицу Ленина закрыли, проспект Маркса встал

10 июля 2017, 11:47
Благоустройство.

Комфортный период работ по благоустройству улицы Ленина завершился сегодня ночью, в 00:00, когда движение для транспорта было перекрыто в районе улицы Короленко.


Так как многочисленные предупреждения, размещенные в СМИ, увидели не все, сегодня из-за перекрытия образовался внушительный затор, как по улице Ленина, так и по проспекту Маркса.


Основная транспортная артерия города встала из-за того, что громадный поток машин выдавливается с улицы Короленко, а также с улицы Лермонтова в районе площади Ленина.


В настоящее время, не типичное для пробок, плотно стоит перекресток Лермонтова-Маркса, Короленко-Маркса, Короленко-Ленина,

В то же время дорога-дублер, улица Пушкина, которая с сегодняшнего дня снова стала временно односторонней от улицы Лермонтова до улицы Масленникова (движение только в сторону улицы Масленникова), почти пуста на всём протяжении. Здесь небольшое скопление транспорта наблюдается только в районе светофоров.



Еще раз напоминаем: улица Ленина закрыта далеко не на один день, и если вы не хотите простоять в вечерней пробке около часа, выбирайте пути движения. А еще лучше по центру Омска передвигаться пешком или на велосипеде.


Источник: ИА «Город55»

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