Коллапс в Омске: улицу Ленина закрыли, проспект Маркса встал

Комфортный период работ по благоустройству улицы Ленина завершился сегодня ночью, в 00:00, когда движение для транспорта было перекрыто в районе улицы Короленко.
Так как многочисленные
Основная транспортная артерия города встала из-за того, что громадный поток машин выдавливается с улицы Короленко, а также с улицы Лермонтова в районе площади Ленина.
В настоящее время, не типичное для пробок, плотно стоит перекресток Лермонтова-Маркса, Короленко-Маркса, Короленко-Ленина,
В то же время дорога-дублер, улица Пушкина, которая с сегодняшнего дня снова стала временно односторонней от улицы Лермонтова до улицы Масленникова (движение только в сторону улицы Масленникова), почти пуста на всём протяжении. Здесь небольшое скопление транспорта наблюдается только в районе светофоров.
Еще раз напоминаем: улица Ленина закрыта далеко не на один день, и если вы не хотите простоять в вечерней пробке около часа, выбирайте пути движения. А еще лучше по центру Омска передвигаться пешком или на велосипеде.
Источник: ИА «Город55»