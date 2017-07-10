День города 2017: сначала танцы с лабиринтом, затем салют с Бабкиной

На сайте администрации Омска опубликована
Итак, основные мероприятия этого дня – Сибирский международный марафон, который снова, как и при Полежаеве, побегут в день главного праздника города. Далее, в течение всей субботы, по Омску пройдет множество мероприятий: от Открытого фестиваля «Книжный лабиринт» в сквере имени Дзержинского до шоу-программы «Танцующий оркестр» недалеко от Омской крепости, а также многочасовой современный бал «Танцующий Омск-2017».
Кстати, в ней, в крепости, на главной сцене и пройдет Празднование Дня города. Мероприятия начнутся в 12 часов и завершатся в 21 час. Затем в 22 часа на Иртыше, напротив крепости прогремит праздничный фейерверк.
Кроме этого, на улице Тарской с 12 часов начнет фестиваль бардовской песни «Яблочный спас». Ну и конечно не забудем про самое «раскрученное» в медийном пространстве не только Омска, но и всей России, событие Дня города – «концерт народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня».
Напомним, скандал с выступлением
В ответ на такое сложное решение мэрии, в социальных сетях было проведено голосование, в ходе которого выяснилось, что омичи хотят видеть на свой коллективный день рождения совсем другую звезду – Сергея Шнурова и его группировку «Ленинград».
Но мэрия решительно отмела по этому поводу всяческую демократию – сказали, будет Бабкина, значит, будет Бабкина. В разбор полетов вмешался и губернатор Виктор Назаров, заявивший, что не против и Бабкиной и Шнурова.
В общем, Бабкина с мэрией это отдельная история, а День города Омск празднует значительно больше, чем нынешняя администрация города сидит в своих креслах. А значит, не будем портить праздник и насладимся им в той мере, какой себе ее определим.
Да, и танцуйте, уважаемые горожане, танцуйте. Тем более, что современный бал «Танцующий Омск-2017» будет проходить на Площади Победы 5 августа 7 часов, с 13 до 20 часов.
Бал будет проходить в режиме нон-стоп . Организаторы сообщают, что проект будет состоять из семи частей – от классического балета до современных танцев с элементами акробатики. В финале каждой части запланированы флешмобы со зрителями.