Авангард прокомментировал возможное возвращение Яромира Ягра

Подобное, как пишет издание, может произойти, если 45-летний нападающий не сумеет трудоустроиться в НХЛ, где он провел 1919 матчей и набрал 2115 (843+1272) очков. В КХЛ проблем с контрактом у игрока возникнуть не должно.