Авангард прокомментировал возможное возвращение Яромира Ягра

Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр может продолжить карьеру в КХЛ, сообщает чешское издание
Подобное, как пишет издание, может произойти, если 45-летний нападающий не сумеет трудоустроиться в НХЛ, где он провел 1919 матчей и набрал 2115 (843+1272) очков. В КХЛ проблем с контрактом у игрока возникнуть не должно.
В «Авангарде» возвращения Яромира Ягра не ждут, сообщает «
Яромир Ягр является обладателем золотой медали Олимпиады-1998, которая проходила в Нагано, кроме того, хоккеист дважды становился чемпионом мира, а также двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (Pittsburgh Penguins).
Фото: nhl.com
Источник: ИА «Город55»