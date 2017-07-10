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Авангард прокомментировал возможное возвращение Яромира Ягра

10 июля 2017, 08:31
Легендарный игрок ищет себе клуб.

Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр может продолжить карьеру в КХЛ, сообщает чешское издание iSport.

Подобное, как пишет издание, может произойти, если 45-летний нападающий не сумеет трудоустроиться в НХЛ, где он провел 1919 матчей и набрал 2115 (843+1272) очков. В КХЛ проблем с контрактом у игрока возникнуть не должно.

В «Авангарде» возвращения Яромира Ягра не ждут, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу омского клуба. Ранее чех выступал в составе «ястребов» в сезоне 2004/05, а затем с 2008 по 2011 год.

Яромир Ягр является обладателем золотой медали Олимпиады-1998, которая проходила в Нагано, кроме того, хоккеист дважды становился чемпионом мира, а также двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (Pittsburgh Penguins).


Фото: nhl.com
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Хоккей#Авангард#Спорт
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