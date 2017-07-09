Разбили фасад дома молотками и уехали — жалоба на действия УК в Омске

Похоже, в Омске управляющие компании придумали новый способ оперативно реагировать на жалобы горожан. После обращения в их адрес, они выезжают на место и просто сносят (выламывают, разрушают и т.д.). Как говориться, дешево и сердито.
Думаете это шутка? Как раз нет. Именно так поступила Управляющая компания ООО «Ленинское» (gkhleninskoeomsk.ru, лицензия №055000141 от 25 мая 2015 года) в ответ на то, что с домов «что-то сыпется».
Коммунальщики подогнали к 3-х,4-этажным домам №№ 12 и 14 механическую руку с люлькой, в которой сидели рабочие с кувалдами. Далее планомерно «обошли и обстукали» все стены, отбив всю «подозрительную» штукатурку, обнажив стены дома.
Эту историю редакции ИА «Город55» рассказали местные жители, которые поначалу подумали, что им, наконец, сделают фасад по региональной программе капремонта. И даже немного порадовались по этому поводу.
Однако всё оказалось значительно прозаичней. «Вандалы с кувалдами» просто «отколупали» штукатурку, засыпав ею два двора и тротуар по улице Серова, после чего уехали, оставив жильцам информацию напоследок: «отремонтируем через 3 года».
Теперь жильцы беспокоятся: что будет «3 года до ремонта» со стенами дома? Дожди, ветра и снегопады будут разрушать уже не штукатурку, а обнаженную кирпичную кладку и швы между ними. И это уже значительно опасней для капитальных конструкций дома.
Источник: ИА «Город55»