Разбили фасад дома молотками и уехали — жалоба на действия УК в Омске

Похоже, в Омске управляющие компании придумали новый способ оперативно реагировать на жалобы горожан. После обращения в их адрес, они выезжают на место и просто сносят (выламывают, разрушают и т.д.). Как говориться, дешево и сердито.



Думаете это шутка? Как раз нет. Именно так поступила Управляющая компания ООО «Ленинское» (gkhleninskoeomsk.ru, лицензия №055000141 от 25 мая 2015 года) в ответ на то, что с домов «что-то сыпется».