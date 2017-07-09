Город55
ГлавноеВсе новости

Разбили фасад дома молотками и уехали — жалоба на действия УК в Омске

9 июля 2017, 09:15
Инновационный подход.

Похоже, в Омске управляющие компании придумали новый способ оперативно реагировать на жалобы горожан. После обращения в их адрес, они выезжают на место и просто сносят (выламывают, разрушают и т.д.). Как говориться, дешево и сердито.

Думаете это шутка? Как раз нет. Именно так поступила Управляющая компания ООО «Ленинское» (gkhleninskoeomsk.ru, лицензия №055000141 от 25 мая 2015 года) в ответ на то, что с домов «что-то сыпется».

Коммунальщики подогнали к 3-х,4-этажным домам №№ 12 и 14 механическую руку с люлькой, в которой сидели рабочие с кувалдами. Далее планомерно «обошли и обстукали» все стены, отбив всю «подозрительную» штукатурку, обнажив стены дома.


Эту историю редакции ИА «Город55» рассказали местные жители, которые поначалу подумали, что им, наконец, сделают фасад по региональной программе капремонта. И даже немного порадовались по этому поводу.


Однако всё оказалось значительно прозаичней. «Вандалы с кувалдами» просто «отколупали» штукатурку, засыпав ею два двора и тротуар по улице Серова, после чего уехали, оставив жильцам информацию напоследок: «отремонтируем через 3 года».


Теперь жильцы беспокоятся: что будет «3 года до ремонта» со стенами дома? Дожди, ветра и снегопады будут разрушать уже не штукатурку, а обнаженную кирпичную кладку и швы между ними. И это уже значительно опасней для капитальных конструкций дома.



Источник: ИА «Город55»

#Новости#Недвижимость#Капремонт жилья#Управляющие компании#Ремонт#УК#Город#Фотофакты
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31