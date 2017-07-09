Повышение стоимости проезда в Омске: кто толкает мэра на это

О возможном
Напомним, мэрия в лице директора дептранспорта Алексея Мартыненко уже в третий раз представила на обсуждении депутатам Горсовета программу приватизации помещений, входящих в муниципальную собственность. По мнению Мартыненко, вырученные от продажи высвободившихся помещений пассажирских предприятий должны быть направлены на компенсацию разницы между установленным РЭК Омской области тарифа на перевозку и сегодняшней стоимостью проезда. В крайнем случае, при условии, что этих денег не получит мэрия, возможно в Омске подорожает стоимость проезда. Также отметим, что речь идет о
Накануне в эфире телеканала «Россия» мэр города Вячеслав Двораковский в рамках программы «Наш Омск» не стал отрицать перспектив повышения стоимости проезда.
«Мы перевозим пассажиров по 22 рубля, а стоимость проезда, которую утвердила Региональная энергетическая комиссия – от 27 до 29 рублей в зависимости от предприятия, то есть эту разницу мы компенсируем предприятию из бюджета города Омска, - сказал В. Двораковский. – Средств на компенсацию этой разницы в бюджете нет. Департамент транспорта и сами предприятия провели огромную работу и сократили собственные расходы для того, чтобы себестоимость дальше не росла. В результате этого высвободились помещения, которые нужно выставить на приватизацию, а полученные средства от их реализации, по решению Горсовета, должны быть направлены на компенсацию выпадающих доходов, и транспорт продолжит устойчиво работать и даже получит возможность приобретать новый подвижной состав».
По словам мэра, не все депутаты Горсовета поддерживают этот «практически единственный выход» из сложившейся ситуации.
«Мы считаем, что эти помещения будут простаивать, муниципальные предприятия продолжат тратить средства на их содержание, а жизнь толкает на то, чтобы увеличить стоимость проезда», - отметил Двораковский.
Источник: ИА "Город55"