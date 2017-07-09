Повышение стоимости проезда в Омске: кто толкает мэра на это

«Мы перевозим пассажиров по 22 рубля, а стоимость проезда, которую утвердила Региональная энергетическая комиссия – от 27 до 29 рублей в зависимости от предприятия, то есть эту разницу мы компенсируем предприятию из бюджета города Омска, - сказал В. Двораковский. – Средств на компенсацию этой разницы в бюджете нет. Департамент транспорта и сами предприятия провели огромную работу и сократили собственные расходы для того, чтобы себестоимость дальше не росла. В результате этого высвободились помещения, которые нужно выставить на приватизацию, а полученные средства от их реализации, по решению Горсовета, должны быть направлены на компенсацию выпадающих доходов, и транспорт продолжит устойчиво работать и даже получит возможность приобретать новый подвижной состав».