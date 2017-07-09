Отец не смог спасти тонущую 12-летнюю дочь, водолазы ищут тело

Сообщение о случившемся поступило в дежурную часть районного отдела внутренних дел накануне в 15:30. По предварительным данным, во время семейного отдыха на реке Актарка в Тарском районе две дочери решили искупаться, но поскользнулись и ушли под воду. Бросившийся к ним на помощь отец сумел вытащить на берег только одну из дочерей, вторую, к сожалению, не смог найти под водой. В настоящее время ведутся поиски тела 12-летней пострадавшей.