Город55
ГлавноеВсе новости

Отец не смог спасти тонущую 12-летнюю дочь, водолазы ищут тело

9 июля 2017, 12:24
Трагический отдых.

Трагически закончился семейный отдых тарчан на реке Актарка – одна из двух дочерей утонула, в настоящее время ведутся поиски тела девочки, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД России.

Сообщение о случившемся поступило в дежурную часть районного отдела внутренних дел накануне в 15:30. По предварительным данным, во время семейного отдыха на реке Актарка в Тарском районе две дочери решили искупаться, но поскользнулись и ушли под воду. Бросившийся к ним на помощь отец сумел вытащить на берег только одну из дочерей, вторую, к сожалению, не смог найти под водой. В настоящее время ведутся поиски тела 12-летней пострадавшей.

Кроме этого случая, в Омской области за истекшие сутки погибли на воде еще трое омичей.

Так, во время рыбалки на реке Иртыш в Тевризском районе утонул 67-летний мужчина. Спрыгнув с лодки во время сплава по Оми в районе деревни Богдановка Кормиловского района, погиб 32-летний омич. Недалеко от Омска, вблизи Троицкого, при катании на лодке в Иртыше утонул 30-летний парень.


Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

#Новости#Главное#Происшествия#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31