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Омичи пересаживаются на карты и устраивают гонки по кругам

9 июля 2017, 11:27
Июльский этап чемпионата.

Сегодня, 9 июля, на территории ДОСААФ пройдут соревнования по картингу, сообщает спортивный портал sportom.ru.

На катродроме пройдет июльский третий этап чемпионата и первенства Омской области по летнему картингу на кубок ДОСААФ.

Более 50-ти спортсменов сядут за руль картов и выявят сильнейших. Чемпионами предыдущих этапов стали Михаил Константинов (класс 4Т), Всеволод Харченко (класс «4Т-юниор») и другие.

Начало соревнований сегодня в 11 часов, на картодроме ДОСААФ по адресу: улица 3-я Островская, 2А.

Фото: teessidekarting.co.uk

Источник: ИА «Город55»

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