Омичи пересаживаются на карты и устраивают гонки по кругам

Сегодня, 9 июля, на территории ДОСААФ пройдут соревнования по картингу, сообщает спортивный портал sportom.ru.
На катродроме пройдет июльский третий этап чемпионата и первенства Омской области по летнему картингу на кубок ДОСААФ.
Более 50-ти спортсменов сядут за руль картов и выявят сильнейших. Чемпионами предыдущих этапов стали Михаил Константинов (класс 4Т), Всеволод Харченко (класс «4Т-юниор») и другие.
Начало соревнований сегодня в 11 часов, на картодроме ДОСААФ по адресу: улица 3-я Островская, 2А.
Фото: teessidekarting.co.uk
Источник: ИА «Город55»