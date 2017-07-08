Встреча Путина и Трампа. Разговор длился 2 часа. Надежда на позитив

Накануне в немецком Гамбурге на полях саммита «Группы двадцати» прошла ожидаемая, пожалуй, всем миром, встреча президентов двух супердержав – Владимира Путина и Дональда Трампа. Как уточнили впоследствии, разговор лидеров длился более 2 часов.
Пресс-служба администрации президента РФ приводит короткую стенограмму начала встречи. Дональд Трамп заявил, что очень рад встречи. Обсуждали целый ряд вопросов и «будем продолжать обсуждать». «Я с нетерпением ожидаю такой возможности». «Думаю, что это всё пойдет в позитив как для России, так и для Соединённых Штатов…»
Владимир Путин ответил, что, конечно, «телефонных разговоров недостаточно». «Я очень рад с Вами познакомиться, господин Президент. Надеюсь, как Вы и сказали, что наша встреча принесёт позитивный результат».
Далее, после встречи президентов России и США, глава МИД Сергей Лавров рассказал журналистам о предварительных итогах разговора лидеров двух стран.