Город55
ГлавноеВсе новости

Встреча Путина и Трампа. Разговор длился 2 часа. Надежда на позитив

8 июля 2017, 09:59
Серьезный разговор.

Накануне в немецком Гамбурге на полях саммита «Группы двадцати» прошла ожидаемая, пожалуй, всем миром, встреча президентов двух супердержав – Владимира Путина и Дональда Трампа. Как уточнили впоследствии, разговор лидеров длился более 2 часов.


Пресс-служба администрации президента РФ приводит короткую стенограмму начала встречи. Дональд Трамп заявил, что очень рад встречи. Обсуждали целый ряд вопросов и «будем продолжать обсуждать». «Я с нетерпением ожидаю такой возможности». «Думаю, что это всё пойдет в позитив как для России, так и для Соединённых Штатов…»


Владимир Путин ответил, что, конечно, «телефонных разговоров недостаточно». «Я очень рад с Вами познакомиться, господин Президент. Надеюсь, как Вы и сказали, что наша встреча принесёт позитивный результат».


Далее, после встречи президентов России и США, глава МИД Сергей Лавров рассказал журналистам о предварительных итогах разговора лидеров двух стран.




Фото: kremlin.ru
Видео: Life, Россия 24
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Главное#Политика
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31