Встреча Путина и Трампа. Разговор длился 2 часа. Надежда на позитив



Пресс-служба администрации президента РФ приводит короткую стенограмму начала встречи. Дональд Трамп заявил, что очень рад встречи. Обсуждали целый ряд вопросов и «будем продолжать обсуждать». «Я с нетерпением ожидаю такой возможности». «Думаю, что это всё пойдет в позитив как для России, так и для Соединённых Штатов…»