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ВАЗ сбежал от водителя и врезался в несколько машин на парковке

8 июля 2017, 18:01
Мужчина случайно выпал с водительского кресла.

Инцидент с «взбесившимся» автомобилем марки «ВАЗ» произошел несколько дней назад в Нефтекамске. Как сообщают местные СМИ, за рулем отечественного автомобиля был водитель-инвалид. Он случайно выпал с водительского кресла, когда машина подскочила на кочке.

ВАЗ-2107 был оборудован автоматической коробкой передач и продолжил неконтролируемое движение уже без человека за рулем. Машина с открытой дверцей начала нарезать круги задним ходом по автостоянке. И всё бы ничего, но в какой-то момент открытой дверью зацепило сначала один автомобиль, затем второй…


Остановить взбесившийся «ВАЗ» удалось не сразу. На помощь водителю пришли случайные прохожие. Они пытались запрыгнуть в автомобиль на ходу. Одному из мужчин это сделать удалось. Далее выяснилось, что у владельца «сбежавшей» машины нет действующего полиса ОСАГО. Теперь всем участникам ДТП придется решать вопросы о компенсации причиненного ущерба.


Видео: vk.com/friday_neftekamsk
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Авто#Общество
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