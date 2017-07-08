ВАЗ сбежал от водителя и врезался в несколько машин на парковке

ВАЗ-2107 был оборудован автоматической коробкой передач и продолжил неконтролируемое движение уже без человека за рулем. Машина с открытой дверцей начала нарезать круги задним ходом по автостоянке. И всё бы ничего, но в какой-то момент открытой дверью зацепило сначала один автомобиль, затем второй…