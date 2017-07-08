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Улицу Ленина раскопали от Масленникова до Омки

8 июля 2017, 16:19
Работы по благоустройству.

Похоже, наиболее щадящая фаза ремонта улицы Ленина, работы на которой ведет компания «ИдеалСтрой», завершается. К благоустройству подключаются организации, ведущие замену инженерных коммуникаций, а значит, движение транспорта все же придется ограничить.


Редакция ИА «Город55» уже сообщала, что транспорт не сможет проехать по отдельным участкам улицы с ночи 10 июля. Движение остановят от Ленинградской площади до улицы Короленко.


Пресс-служба мэрии уточняет, что пока работы велись на тротуарах. Готовили основание для мощения, а также готовили для переустройства инженерные коммуникации, ливневку, сети связи и электроснабжения. Готовился фундамент для установки новых опор контактной сети. К пятнице практически завершены работы по нечетной стороне от Ленинградской площади до улицы Разина.


«До 1 сентября текущего года будет ограничено движение транспорта. Для удобства омичей улицу будут перекрывать частями: сначала участок от Ленинградского моста до улицы Короленко, затем — от Короленко до улицы Броз Тито», - отметил заместитель генерального директора по производству компании «ИдеалСтрой» Павел Черняк.


Все работы по благоустройству улицы Ленина от площади Ленина до Ленинградской площади планируется завершить в октябре 2017 года. Уточняется, что на отрезке от улицы Броз Тито до Юбилейного моста обустроят новые пешеходные переходы, установят светофоры, а также появится новый островок безопасности.

В настоящее время строители фрагментарно разобрали тротуары по одной стороне от Ленинградской площади до улицы Лермонтова. Местами частично ограничено движение для пешеходов. Асфальтовое покрытие снято до улицы Чкалова. Далее – участками, до площади Ленина.


И, напомним, что уже частично обустроен пешеходный переход на пересечении улиц Ленина и Броз Тито. Пока без светофора, только нанесена желтая зебра и установлены соответствующие знаки.



Источник: ИА «Город55»

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