Улицу Ленина раскопали от Масленникова до Омки



Пресс-служба мэрии уточняет, что пока работы велись на тротуарах. Готовили основание для мощения, а также готовили для переустройства инженерные коммуникации, ливневку, сети связи и электроснабжения. Готовился фундамент для установки новых опор контактной сети. К пятнице практически завершены работы по нечетной стороне от Ленинградской площади до улицы Разина.