Улицу Ленина раскопали от Масленникова до Омки

Похоже, наиболее щадящая фаза ремонта улицы Ленина, работы на которой ведет компания «ИдеалСтрой», завершается. К благоустройству подключаются организации, ведущие замену инженерных коммуникаций, а значит, движение транспорта все же придется ограничить.
Редакция ИА «Город55» уже сообщала, что транспорт не сможет проехать по отдельным участкам улицы с ночи
Пресс-служба мэрии уточняет, что пока работы велись на тротуарах. Готовили основание для мощения, а также готовили для переустройства инженерные коммуникации, ливневку, сети связи и электроснабжения. Готовился фундамент для установки новых опор контактной сети. К пятнице практически завершены работы по нечетной стороне от Ленинградской площади до улицы Разина.
«До 1 сентября текущего года будет ограничено движение транспорта. Для удобства омичей улицу будут перекрывать частями: сначала участок от Ленинградского моста до улицы Короленко, затем — от Короленко до улицы Броз Тито», - отметил заместитель генерального директора по производству компании «ИдеалСтрой» Павел Черняк.
Все работы по благоустройству улицы Ленина от площади Ленина до Ленинградской площади планируется завершить в октябре 2017 года. Уточняется, что на отрезке от улицы Броз Тито до Юбилейного моста обустроят новые пешеходные переходы, установят светофоры, а также появится новый островок безопасности.
В настоящее время строители фрагментарно разобрали тротуары по одной стороне от Ленинградской площади до улицы Лермонтова. Местами частично ограничено движение для пешеходов. Асфальтовое покрытие снято до улицы Чкалова. Далее – участками, до площади Ленина.
И, напомним, что уже частично обустроен
Источник: ИА «Город55»