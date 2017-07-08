Массовое ДТП у Ленинградского моста в Омске, у водителя приступ

По предварительной информации, произошло столкновение четырех автомобилей. Сообщается, что все живы. У одного из водителей случился приступ. Какой именно болезни точно пока неизвестно. Очевидцы посчитали, что «эпилепсии». На месте происшествия были медики, спасатели МЧС и полиция. Подробности уточняются.