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Массовое ДТП у Ленинградского моста в Омске, у водителя приступ

8 июля 2017, 08:45
Сообщение очевидцев.

О массовом дорожно-транспортном происшествии в Центральном округе Омска на Иртышской набережной недалеко от Ленинградского моста, произошедшем накануне вечером, через социальные сети сообщили очевидцы.

По предварительной информации, произошло столкновение четырех автомобилей. Сообщается, что все живы. У одного из водителей случился приступ. Какой именно болезни точно пока неизвестно. Очевидцы посчитали, что «эпилепсии». На месте происшествия были медики, спасатели МЧС и полиция. Подробности уточняются.



Видео: Аварийный Омск
Источник: ИА «Город55»

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