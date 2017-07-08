Игроки Авангарда удивили болельщиков

Похоже, хоккейная команда «Авангард» в новом сезоне, как и в нескольких предыдущих, продолжит удивлять болельщиков всеми возможными способами. Пока дела до побед в матчах (и в Кубке Гагарина) не дошло, но уже первую порцию удивлений в свой адрес игроки заработали.