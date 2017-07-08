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Игроки Авангарда удивили болельщиков

8 июля 2017, 14:05
Игроки Авангарда удивили болельщиков

Похоже, хоккейная команда «Авангард» в новом сезоне, как и в нескольких предыдущих, продолжит удивлять болельщиков всеми возможными способами. Пока дела до побед в матчах (и в Кубке Гагарина) не дошло, но уже первую порцию удивлений в свой адрес игроки заработали.


С их участием прошла не совсем обычная тренировка. Мужики попробовали себя в роли «гимнастов и акробатов». Об этом сообщается на сайте hawk.ru.

Кстати, в минувшую пятницу глава региона Назаров встретился с президентом ХК «Авангард» Владимиром Шалаевым. Губернатор подарил хоккейному чиновнику ко дню рождения картину в память об Омске. А Шалаев в ответ рассказал, что в команде всё хорошо: прошли медосмотр, обновили игроков.

Теперь в «Авангарде» играет уникальный состав, где «50% - омичи». Всем дан шанс утвердить себя в основе. «Именно так мы возрождаем традиции омского хоккея!», - одобрил нынешнюю ситуацию в «Авангарде» Виктор Назаров. Слова губернатора приводит сайт omskportal.ru.


Пока омская хоккейная команда тренируется в Омске. Затем, 20 июля, игроки отбывают на сбор в Германию. А после предстоит участие в двух турнирах: Кубок Президента Казахстана в Астане и 28-й Мемориал Виктора Блинова в Омске.


Фото: omskportal.ru, hawk.ru
Видео: hawk.ru
Источник: ИА «Город55»

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