А в Омске так: Наталья Поклонская – о том, что происходит в городе

Спорить здесь можно бесконечно долго, но факт остается фактом. Расстреливать и после растворять в кислоте останки… Это уже явный перебор. Тем более что монархи других стран спокойно здравствуют и поныне, и даже оказывают влияние на положение вещей в мировой политике. Так, что действительно, «Прости нас, государь!»