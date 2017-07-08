А в Омске так: Наталья Поклонская – о том, что происходит в городе

«Прости нас, государь!» - именно такие билборды появились в Омске в преддверии Царских дней в России, которые пройдут в стране 12-18 июля. Инициатором развешивания гигантских плакатов на улицах города выступило Омское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
Омская инициатива уже замечена в Москве. Депутат Госдумы Наталья Поклонская разместила фотографии с билбордами на своей странице facebook.com/PoklonskayaNV, где в настоящее время идет оживленная дискуссия по этому поводу. Сторонники и противники некоторых страниц в истории Государства Российского высказывают каждый свою точку зрения о последнем русском Царе.
Спорить здесь можно бесконечно долго, но факт остается фактом. Расстреливать и после растворять в кислоте останки… Это уже явный перебор. Тем более что монархи других стран спокойно здравствуют и поныне, и даже оказывают влияние на положение вещей в мировой политике. Так, что действительно, «Прости нас, государь!»