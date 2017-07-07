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В жутком ДТП под Иркутском погибли трое омичей

7 июля 2017, 15:07
Столкновение внедорожника и Камаза.

Накануне в Иркутской области омичи попали в страшное ДТП. В результате столкновения внедорожника с «Камазом» погибли три человека, еще один госпитализирован.

Предварительно установлено: на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» 56-летний водитель грузовика при повороте налево не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении внедорожнику Nissan, который следовал из Омской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В результате ДТП скончался водитель внедорожника Nissan и двое его пассажиров, еще одна женщина, находившаяся в иномарке, доставлена в больницу.

В отношении водителя «Камаза» по ч.6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и правил эксплуатации автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, которое привело к смерти двух лиц или более по неосторожности) следователями возбуждено уголовное дело.

В настоящее время предполагаемый виновник находится в изоляторе временного содержания.



Фото: ДТП 38RUS Иркутск
Источник: ИА «Город55»

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