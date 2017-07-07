В жутком ДТП под Иркутском погибли трое омичей

В отношении водителя «Камаза» по ч.6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и правил эксплуатации автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, которое привело к смерти двух лиц или более по неосторожности) следователями возбуждено уголовное дело.