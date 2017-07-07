В омских парках появятся дорожки с тротуарной плиткой за 1 млн рублей

Что касается парка в Октябрьском округе, то там будет благоустроена неухоженная аллея, где уже в этом году появится липовая аллея, клумбы, лавочки и новая скульптура . Здесь будет произведена укладка тротуарной плитки на площади 1 тысячи квадратных метров.