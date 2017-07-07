В омских парках появятся дорожки с тротуарной плиткой за 1 млн рублей

Новые пешеходные зоны появятся в парке 30-летия ВЛКСМ и Советском парке. На пребывание омичей в парках укладочные работы не должны оказать никакого неудобства – это главное требование заказчика.
Так, дорожки с тротуарной плиткой планируется проложить в двух омских парках – на эти цели бюджет города выделяет 1 миллион рублей.
Что касается парка в Октябрьском округе, то там будет благоустроена неухоженная аллея, где уже в этом году появится липовая аллея, клумбы, лавочки и
Еще полторы тысячи квадратных метров плитки строители уложат в Советском парке.
Источник: ИА "Город55"