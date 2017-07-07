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В омских парках появятся дорожки с тротуарной плиткой за 1 млн рублей

7 июля 2017, 12:23
Для удобства горожан.

Новые пешеходные зоны появятся в парке 30-летия ВЛКСМ и Советском парке. На пребывание омичей в парках укладочные работы не должны оказать никакого неудобства – это главное требование заказчика.

Так, дорожки с тротуарной плиткой планируется проложить в двух омских парках – на эти цели бюджет города выделяет 1 миллион рублей.

Что касается парка в Октябрьском округе, то там будет благоустроена неухоженная аллея, где уже в этом году появится липовая аллея, клумбы, лавочки и новая скульптура. Здесь будет произведена укладка тротуарной плитки на площади 1 тысячи квадратных метров.

Еще полторы тысячи квадратных метров плитки строители уложат в Советском парке.


Источник: ИА "Город55"

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