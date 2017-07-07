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В Омске капитаны слили и продали дизтоплива на 1,2 млн

7 июля 2017, 09:42
Хищение и растрата.

Следователи регионального линейного управления МВД России завершили расследование уголовного дела в отношении 12 капитанов омского речного предприятия, которые обвиняются в хищении дизельного топлива на сумму более 1,2 миллионов рублей.

По данным пресс-службы Управления транспорта МВД России по СФО, уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Из материалов дела следует, что 12 капитанов в течение 3 летних месяцев в 2016 году систематически подделывали документы первичного учета топлива, внося в них завышенные цифры поступившего топлива. Впоследствии образовавшиеся излишки они перевозили на спецсудах, а потом продавали. Общая сумма нанесенного ущерба предприятию исчисляется 1,2 млн рублей.

Отмечается, что двое из капитанов, заключив досудебное соглашение со следствие, уже осуждены.

Теперь перед судом предстанут еще 9 капитанов, санкция 160 статьи (ч.4), по которой проходят фигуранты, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, а также выплату штрафа в размере до 1 млн рублей.


Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

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