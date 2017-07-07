В Омске капитаны слили и продали дизтоплива на 1,2 млн

По данным пресс-службы Управления транспорта МВД России по СФО, уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Из материалов дела следует, что 12 капитанов в течение 3 летних месяцев в 2016 году систематически подделывали документы первичного учета топлива, внося в них завышенные цифры поступившего топлива. Впоследствии образовавшиеся излишки они перевозили на спецсудах, а потом продавали. Общая сумма нанесенного ущерба предприятию исчисляется 1,2 млн рублей.