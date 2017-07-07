Цена на овощи подскочила в 1,5 раза из-за аномального холодного лета

В пресс-службе Минсельхоза изданию сообщили, что из-за неблагоприятных погодных условий, которые наблюдаются не только в России, стоимость основных видов овощей оказалась выше прошлогоднего уровня. Подорожание картофеля в большей мере связано со снижением его урожая годом ранее, также на это могло повлиять увеличение цен на импортную продукцию, ввозимую нa территорию России из стран ближнего и дальнего зарубежья.