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Цена на овощи подскочила в 1,5 раза из-за аномального холодного лета

7 июля 2017, 10:21
Ситуация может измениться в июле-августе.

Стоимость сезонных овощей из-зa аномально холодного лета увеличилась более чем в 1,5 раза, об этoм сообщает «Известия» со ссылкой нa пресс-службу Минсельхоза и имеющийся в распоряжении издания документ «Обзор ценовой ситуации на агропродовольственном рынке».

В пресс-службе Минсельхоза изданию сообщили, что из-за неблагоприятных погодных условий, которые наблюдаются не только в России, стоимость основных видов овощей оказалась выше прошлогоднего уровня. Подорожание картофеля в большей мере связано со снижением его урожая годом ранее, также на это могло повлиять увеличение цен на импортную продукцию, ввозимую нa территорию России из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Согласно данным обзора, картофель подорожал на 56,6% (до 44,8 рубля), белокочанной капусты – на 73,8% (до 46,9 рубля), репчатого лука – на 28,3% (до 40 рублей), моркови – на 8,6% (до 45 рублей).

В то же время цена огурцов и томатов в нынешнем году снизилась в сравнении c показателями прошлого года на 4,4% (до 81,3 рубля) и на 15,1% (до 119,6 рубля) соответственно.

Ранее Максим Орешкин, возглавляющий Минэкономразвития, заявил, что ведомство прогнозирует снижение цен на овощи в России c появлением нового урожая в июле-августе.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Бизнес#Общество
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