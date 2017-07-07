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Шнуров откликнулся на скандал с Бабкиной в Омске: он приедет

7 июля 2017, 09:09
Но через год.

Упорное нежелание администрации Омска прислушаться к мнению горожан по поводу, кого приглашать или не приглашать на «День города 2017» за бюджетные 2,3 миллиона рублей, привело к сильнейшему резонансному скандалу в соцсетях и прессе. Причем, не только в городской. Вся история выплеснулась и на федеральный уровень, где уже заявили, что «тут и до хайпа недалеко».

Повторимся, всё ударяет как в стену горох. Администрация хочет Бабкину и точка.

Тем временем, горожане поучаствовали во множестве опросов. Выяснилось, что главным фаворитом, кого хотели бы видеть омичи на День города 2017 стал Сергей Шнуров и его группировка «Ленинград».

Этот факт уже отследил сам Сергей Шнуров. Он сообщил на своей странице instagram.com/shnurovs/ , что мысленно с нами, и обязательно приедет, но в следующем году. Так, как на этот уже все концерты расписаны.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)


А что остается нам? Как вы уже поняли – Бабкина, у которой, видимо, не столь напряженный график выступлений.


Видео: DjukiNew1957, Ленинград видео
Фото: instagram.com/shnurovs/
Источник: ИА «Город55»

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