Шнуров откликнулся на скандал с Бабкиной в Омске: он приедет

Упорное нежелание администрации Омска прислушаться к мнению горожан по поводу, кого приглашать или не приглашать на «День города 2017» за бюджетные 2,3 миллиона рублей, привело к сильнейшему резонансному скандалу в соцсетях и прессе. Причем, не только в городской. Вся история выплеснулась и на федеральный уровень, где уже заявили, что «
Повторимся, всё ударяет как в стену горох. Администрация хочет Бабкину и точка.
Тем временем, горожане поучаствовали во множестве опросов. Выяснилось, что главным фаворитом, кого хотели бы видеть омичи на День города 2017 стал Сергей Шнуров и его группировка «Ленинград».
Этот факт уже отследил сам Сергей Шнуров. Он сообщил на своей странице instagram.com/shnurovs/ , что мысленно с нами, и обязательно приедет, но в следующем году. Так, как на этот уже все концерты расписаны.
В городе Омск прошло голосование. Выбирали артиста, который должен был выступить в день города. Выбрали "Ленинград". Но администрация естественно против. Дорогие омичи, принимая во внимание ваш выбор, мы решили обязательно сделать концерт у вас в городе в следующем году, так как на этот год уже все даты расписаны. Спасибо. Мы с вами! @leningrad_on
А что остается нам? Как вы уже поняли –