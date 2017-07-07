Шнуров откликнулся на скандал с Бабкиной в Омске: он приедет

Упорное нежелание администрации Омска прислушаться к мнению горожан по поводу, кого приглашать или не приглашать на «День города 2017» за бюджетные 2,3 миллиона рублей, привело к сильнейшему резонансному скандалу в соцсетях и прессе. Причем, не только в городской. Вся история выплеснулась и на федеральный уровень, где уже заявили, что « тут и до хайпа недалеко ».