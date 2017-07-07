Город55
ГлавноеВсе новости

Омск - не город пенсионеров. Назаров высказался о Бабкиной и Шнурове

7 июля 2017, 11:02
Ответный пост губернатора.

Виктор Назаров на своей станице в Instagram сообщил, что сожалеет о том, что в Омск в этом году не приедет Шнуров, но также ничего не имеет против выступления ансамбля «Русская песня» и Надежды Бабкиной.


«Мнение молодых омичей тоже нужно уважать и принимать во внимание», - пишет глава региона.


Губернатор поблагодарил Сергея Шнурова (@shnurovs) за решение выступить в Омске: «При необходимости поможем с организацией. Жаль, что не в этом году, жаль, что не на день города».


Омичи в комментариях к посту Виктора Назарова написали, что «будут ждать Шнура» и отметили, что при принятии решений «нужно учитывать мнение молодежи», что «Омск – не город пенсионеров» и «в Омске есть много талантливых артистов».

Источник: ИА "Город55"

#Новости#Афиша#Музыка#Город#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31