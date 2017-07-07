Омск - не город пенсионеров. Назаров высказался о Бабкиной и Шнурове

Виктор Назаров на своей станице в
«Мнение молодых омичей тоже нужно уважать и принимать во внимание», - пишет глава региона.
Губернатор поблагодарил Сергея Шнурова (@shnurovs) за решение выступить в Омске: «При необходимости поможем с организацией. Жаль, что не в этом году, жаль, что не на день города».
Омичи в комментариях к посту Виктора Назарова написали, что «будут ждать Шнура» и отметили, что при принятии решений «нужно учитывать мнение молодежи», что «Омск – не город пенсионеров» и «в Омске есть много талантливых артистов».
Источник: ИА "Город55"