Омичка лишилась 200 тысяч рублей из-за действий мошенников

Пенсионерка рассказала, что впустила в квартиру двух незнакомых женщин, которые представились социальными работниками. Далее они попросили принести самые крупные купюры, чтобы якобы проверить их на подлинность. В результате этой «проверки» у бабушки вместо 200 тысяч на руках остались сувенирные банкноты из серии «Банк приколов» - внешне они почти ничем не отличаются от настоящих денег, поэтому пожилая омичка и не увидела сразу подмену.