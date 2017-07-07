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Омичка лишилась 200 тысяч рублей из-за действий мошенников

7 июля 2017, 15:48
Возбуждено уголовное дело.

Придя в очередной раз навестить свою 89-летнюю мать, омичка обнаружила, что вместо настоящих денег у нее бумажки из «банка приколов». Женщина незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.

Пенсионерка рассказала, что впустила в квартиру двух незнакомых женщин, которые представились социальными работниками. Далее они попросили принести самые крупные купюры, чтобы якобы проверить их на подлинность. В результате этой «проверки» у бабушки вместо 200 тысяч на руках остались сувенирные банкноты из серии «Банк приколов» - внешне они почти ничем не отличаются от настоящих денег, поэтому пожилая омичка и не увидела сразу подмену.

Как установили полицейские, незнакомки звонили еще в несколько квартир, но там им никто не открыл дверь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 части 2 УК России.

Ни в коем случае не открывайте двери незнакомым людям. Если же все-таки таковые попали в квартиру, то позвоните при них своим родственникам, говорите при этом громко – если перед вами мошенники, они сразу же уйдут, советуют в пресс-службе УМВД по городу Омску.


Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

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