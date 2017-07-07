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Омичей зовут отведать юбилейного «Ерша»

7 июля 2017, 18:01
Фестиваль рыболовов-любителей.

Омичей приглашают в 10 раз поучаствовать в фестивале по лову рыбы «Ерш-2017», сообщает пресс-служба городской администрации.

В этом году покажут свои умения в рыболовном деле 140 человек. Для участия в соревнованиях зарегистрировались 15 семей, 30 команд и 35 спортсменов в личном зачете.

Фестиваль стартует завтра, 8 июля, на берегу Черского в районе Омского автобронетанкового инженерного института. Начало первого этапа в восемь часов утра и до полудня. Второй этап - с 16:00 до 19:00.

Организаторы обещают интересную развлекательную программу: интерактивные площадки , полевая кухня, фотозона, лотерея, конкурсы и подарки. Завершится фестиваль песнями у костра и дискотекой.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"

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