Омичей зовут отведать юбилейного «Ерша»

Омичей приглашают в 10 раз поучаствовать в фестивале по лову рыбы «Ерш-2017», сообщает пресс-служба городской администрации.
В этом году покажут свои умения в рыболовном деле 140 человек. Для участия в соревнованиях зарегистрировались 15 семей, 30 команд и 35 спортсменов в личном зачете.
Фестиваль стартует завтра, 8 июля, на берегу Черского в районе Омского автобронетанкового инженерного института. Начало первого этапа в восемь часов утра и до полудня. Второй этап - с 16:00 до 19:00.
Организаторы обещают интересную развлекательную программу: интерактивные площадки , полевая кухня, фотозона, лотерея, конкурсы и подарки. Завершится фестиваль песнями у костра и дискотекой.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"