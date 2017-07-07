Омичей ждут дожди с грозами, туманы и потепление до +28

В ближайшие дни на территории Омского региона установится жаркая погода, но с дождями и грозами, согласно прогнозу специалистов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».
В субботу, 8 июля, ночная температура воздуха составит +9…+14 градусов, днем ожидается потепление до +22…+27. Местами прогнозируются небольшие дожди с грозами и порывы ветра до 12 м/с.
В воскресенье, 9 июля, в ночные часы ожидается также +9…+14 градусов, днем столбик термометра поднимется до +23…+28. В отдельных районах возможен туман, порывы ветра могут достигать 12 м/с.
В понедельник, 10 июля, в ночные часы на территории области прогнозируется +10…+15 градусов, днем воздух прогреется до +23…+28. Местами может пройти небольшой дождь с грозой, порывы ветра в отдельных районах могут достигать 15 м/с.
Источник: ИА «Город55»