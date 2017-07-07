На выборах глав регионов административный ресурс работать не будет

Выборы глав субъектов РФ, которые состоятся в сентябре будут проходить по-новому. Об этом сообщило
По словам собеседника агентства, никаких уступок, облегчающих выдвижение оппозиционных кандидатов, не будет. Также не будет создаваться видимость конкуренции и политической борьбы. Закон о выборах подвергнется проверке «в реальных, боевых условиях выборов».
Вице-президент Центра политтехнологий Ростислав Туровский считает, что предстоящие выборы очень серьезный тест для региональных руководителей, который покажет, насколько успешно тот или иной губернатор может работать с избирателями.
В свою очередь директор Института политических исследований Сергей Марков, сказал, что ограничения конкурентной борьбы на выборах не выгодны, прежде всего, самой власти. О том, что подобные проявления будут жестко пресекаться – регионы уже проинформированы.
В России наступила новая политическая реальность. Ей свойственна максимальная демократичность и открытость. Победа на выборах теперь завоевывается с помощью технологических компаний, а не административного ресурса.
Отказ от ручного управления сегодня происходит потому, что власти перед президентскими выборами нужно увидеть объективную картину происходящего, такого мнения придерживается член Общественной палаты РФ, первый зампредседателя правления фонда "Российский фонд мира" Елена Сутормина.
Очередные выборы это проверка не только губернаторов, но и избирательного законодательства. В частности, муниципального фильтра. Фильтр задумывался парламентариями как барьер для неподготовленных политиков. В тоже время в АП допускают, что изменения закона о выборах возможны.
Декан факультета политологии МГУ, сопредседатель Российского общества политологов и председатель совета директоров Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Андрей Шутов считает, что упрощение системы работы муниципального фильтра возможно, также не исключена вероятность полного отказа от этого инструмента.
По мнению политологов, на предстоящих выборах не во всех регионах будет высокий уровень конкуренции.
Наиболее серьезная борьба ожидается в Карелии, Бурятии, Кировской, Свердловской, Рязанской и Ярославской областях, а также в Севастополе. Оправдаются ли прогнозы экспертов, станет понятно в начале сентября. В одном сходятся все – предстоящая выборная компания будет довольно интересной и содержательной.
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Источник: ИА "Город55"