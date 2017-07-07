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Курс евро взлетел до 69 рублей впервые с 2016 года

7 июля 2017, 17:19
Ситуация на рынке.

Сегодня, 7 июля, в ходе торгов на Московской бирже доллар и евро показали рост относительно рубля на фоне падения нефтяных котировок.

Так, европейская валюта перевалила за отметку в 69 рублей впервые с 30 ноября 2016 года, добравшись на максимуме до 69,072 рубля. Доллар, закрепившийся на отметке, превышающей 60 рублей, вырос до 60,4776 рубля, что стало самым высоким показателем с 26 января 2017 года.

Падение рубля происходит на фоне снижения нефтяных котировок. Так, стоимость барреля «черного золота» марки Brent за последние несколько дней с $49,83 до $46,7.


Аналогичная тенденция присуща нефти сорта WTI, которая за несколько дней подешевела с $47,23 до $44,13.


Центробанк повысил официальный курс доллара на завтра, 8 июля, до 60,3792 рубля, а евро – до 68,9470 рубля.


Верхнее фото: иллюстрация
Фото в тексте: investing.com

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Бизнес#Общество
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