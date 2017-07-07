Курс евро взлетел до 69 рублей впервые с 2016 года

Так, европейская валюта перевалила за отметку в 69 рублей впервые с 30 ноября 2016 года, добравшись на максимуме до 69,072 рубля. Доллар, закрепившийся на отметке, превышающей 60 рублей, вырос до 60,4776 рубля, что стало самым высоким показателем с 26 января 2017 года.