Курс евро взлетел до 69 рублей впервые с 2016 года

Сегодня, 7 июля, в ходе торгов на Московской бирже доллар и евро показали рост относительно рубля на фоне падения нефтяных котировок.
Так, европейская валюта перевалила за отметку в 69 рублей впервые с 30 ноября 2016 года, добравшись на максимуме до 69,072 рубля. Доллар, закрепившийся на отметке, превышающей 60 рублей, вырос до 60,4776 рубля, что стало самым высоким показателем с 26 января 2017 года.
Падение рубля происходит на фоне снижения нефтяных котировок. Так, стоимость барреля «черного золота» марки Brent за последние несколько дней с $49,83 до $46,7.
Аналогичная тенденция присуща нефти сорта WTI, которая за несколько дней подешевела с $47,23 до $44,13.
Центробанк повысил официальный курс доллара на завтра, 8 июля, до 60,3792 рубля, а евро – до 68,9470 рубля.
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Фото в тексте: investing.com
Источник: ИА «Город55»