Июль принесет в Омский регион грозовые дожди и жару до +35

Каким будет июль в Омском регионе? Долгосрочный прогноз погоды на второй месяц лета представили в Гидрометцентре ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС». По данным ведомства, столбики термометров в течение месяца покажут от +8 (ночью) до +35 (днем). В целом, среднемесячная температура ожидается +18…+21°С, что является нормой для этого периода, а в некоторых районах области, особенно на юге, температура даже превысит норму на 1 градус.