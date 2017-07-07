Июль принесет в Омский регион грозовые дожди и жару до +35

Второй месяц лета в народе называют макушкой или экватором лета. Наши прапрабабушки и прапрадедушки июль еще называли «грозником» (из-за обилия гроз), «жарником» (из-за жаркого воздуха).
Каким будет июль в Омском регионе? Долгосрочный прогноз погоды на второй месяц лета представили в Гидрометцентре ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС». По данным ведомства, столбики термометров в течение месяца покажут от +8 (ночью) до +35 (днем). В целом, среднемесячная температура ожидается +18…+21°С, что является нормой для этого периода, а в некоторых районах области, особенно на юге, температура даже превысит норму на 1 градус.
Причем, жаркая погоду, по прогнозам синоптиков, установится на территории региона только во второй декаде месяца, днем +25…+30 градусов, местами до +35.
Что касается осадков, то их количество в июле вряд ли превысит норму. Также ожидаются дожди, местами с грозами, порывистый ветер.
Как отмечают в Гидрометцентре ФГБУ «Обь-Иртышское УГМC», синоптиками зафиксирован абсолютный макмимум, характерный для этого месяца, от +37 до +41°С. также специалисты не отрицают возможности похолодания – от минимальных температур до очень низких значений, но при этом говорят, что в июле практически никогда не бывает заморозков.
По прогнозам омских синоптиков, в этом июле омичам предстоит вновь ожидать ливневых дождей, кое-где суточный максимум осадков даже перекроет положенную норму. «Ливни сопровождаются грозой, градом, сильным ветром», - отмечают в ведомстве.
По словам О.Ю. Демидовой, начальника отдела метеорологических прогнозов омского Гидрометцентра, территория области на предстоящей неделе будет находиться в циклонической циркуляции. С 8 по 14 июля не обойдется без дождей с грозами, причем наиболее интенсивные дожди пройдут в начале рабочей недели. Ближе к концу периода, под воздействием повышенного атмосферного давления, осадки прекратятся, однако температура воздуха останется ниже нормы.
Источник: ИА "Город55"