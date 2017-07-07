Дело о 7 млн: омского чиновника обвинили в превышении полномочий

Экс-глава Исилькуля
Расследование уголовных дел продолжает Следственное управление СК РФ по Омской области. Первоначально экс-чиновник шёл по статье «халатность», руководитель строительной организации ООО «ВЛ Спецстрой» - по статье «мошенничество». Затем на базе собранных доказательств Илюшкину предъявили обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий).
Следствие выяснило, что в 2015 году глава Исилькуля превысил свои полномочия и подписал без проектной экспертизы разрешение на строительство многоквартирных домов. Причем, по версии следствия, достоверно зная, что техническое состояние строящихся домов таково, что они могут впоследствии обрушиться, и необходимо срочно приостановить их строительство.
Чиновник, не приняв мер, лично не убедившись в устранении строительных недостатков, подписал документы по сдаче домов. И на основании этих документов ООО «ВЛ Спецстрой» были перечислены деньги в счет оплаты жилых помещений, приобретенных администрацией Исилькуля.
Это были вновь построенные пять двухквартирных домов по ул. Партизанская, возведение которых происходило в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья. Куда и были переселены жители.
Следствие выяснило, что «новое жилье», предоставленное взамен аварийных домов, имело ужасное состояние. Были многочисленные строительные дефекты, строительные брак, то есть фактически дома были непригодны для проживания. Имели многочисленные повреждения стен и фундамента.
Далее выяснилось, что руководитель организации-застройщика похитил 7 миллионов рублей из 10,8 миллионов средств, выделенных из регионального и федерального бюджетов. И дома фактически были «построены» за 3,8 миллиона.
Следствие считает, что действия экс-главы Исилькуля нарушили законные интересы граждан и нанесли ущерб репутации органов местного самоуправления. Расследование уголовных дел продолжается.
Источник: ИА «Город55»