Дело о 7 млн: омского чиновника обвинили в превышении полномочий

Следствие выяснило, что в 2015 году глава Исилькуля превысил свои полномочия и подписал без проектной экспертизы разрешение на строительство многоквартирных домов. Причем, по версии следствия, достоверно зная, что техническое состояние строящихся домов таково, что они могут впоследствии обрушиться, и необходимо срочно приостановить их строительство.