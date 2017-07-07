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Банк Акцепт в числе лучших предприятий Сибири

7 июля 2017, 15:44
Банк Акцепт в числе лучших предприятий Сибири

5 июля состоялась церемония награждения лауреатов XXI Конкурса «За успешное развитие бизнеса в Сибири».

Соорганизаторами конкурса являются Правительство Новосибирской области, Мэрия г. Новосибирска, Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское Соглашение», Межрегиональная Ассоциация руководителей предприятий, Новосибирская Городская торгово-промышленная палата, Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области, Аудиторская Палата Сибири и ИД «Сибирское слово».

В нынешнем конкурсе «За успешное развитие бизнеса в Сибири», который стал уже традиционным, приняло участие 176 предприятий и организаций из 21 районов и городов Новосибирской области.


Среди самых успешных предприятий Новосибирской области АО «Банк Акцепт». Банк стал лауреатом конкурса, подтвердил статус «Надежный партнер» и преимущественные права на участие в региональных целевых программах и инвестиционных проектах.

Председатель правления АО «Банк Акцепт» Константин Васильев награжден дипломом «За успешное управление бизнесом в Сибири».



АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России № 567.


Источник: ИА «Город55»
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