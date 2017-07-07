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Авангард подписал иностранного форварда с российским гражданством

7 июля 2017, 16:34
Усиление атаки.

«Авангард» подписал трехлетнее соглашение с белорусским габаритным форвардом Андреем Стасем (рост 189 см, вес 90 кг), сообщает пресс-служба омского клуба.

В минувшем сезоне 28-летний нападающий в 52-х матчах за минское «Динамо» забросил 7 шайб и отдал 8 результативных передач. Кроме того, ранее форвард также защищал цвета столичного ЦСКА и нижнекамского Нефтехимика.

Генеральный менеджер «Авангарда» Виктор Шалаев отметил, что Стась не является для команды шестым легионером, поскольку хоккеист получил российское гражданство, в том числе и спортивное.

По словам генерального менеджера «ястребов», теперь в линии атаки «Авангарда» присутствует серьезная конкуренция, что всегда положительно сказывается на качестве работы. В «Авангарда» Стась будет выступать под 23-м номером. Нападающий уже приступил к тренировкам, а в начале следующей недели он уже выйдет на лед вместе с командой.


Фото: hawk.ru
Источник: ИА «Город55»

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