Авангард подписал иностранного форварда с российским гражданством

По словам генерального менеджера «ястребов», теперь в линии атаки «Авангарда» присутствует серьезная конкуренция, что всегда положительно сказывается на качестве работы. В «Авангарда» Стась будет выступать под 23-м номером. Нападающий уже приступил к тренировкам, а в начале следующей недели он уже выйдет на лед вместе с командой.