10 июля движение по улице Ленина перекроют на полторы недели



Что касается объема уже выполненных работ, то они осуществляются поэтапно: сначала идут копатели, затем засыпщики, только потом укладчики. Например, на углу, где располагается магазин «Малина» уже происходит оснащение гранитом. Ведь для того, чтобы уложить гранит, сначала нужно «выкопать «корыто», затем укладывается основание - такой многослойный пирог, состоящий из особо прочного полиэтилена, гравия и песка – все трамбуется, ведь гранитное покрытие считается самым долговечным», - прокомментировали специалисты компании «Идеал-строй». При этом снятая тротуарная плитка «ни в коем случае не выбрасывается, а аккуратно складывается на поддоны, упаковывается в пленку отправляется «в город».

