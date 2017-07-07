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10 июля движение по улице Ленина перекроют на полторы недели

7 июля 2017, 13:55
На 10 дней.

В Омске продолжаются работы, которые связаны с реконструкцией улицы Ленина, и, как сегодня, 7 июля, стало известно, улица все-таки будет перекрыта для всех видов транспорта.


Если ранее строительная компания «Идеал-строй», выполняющая работы по реконструкции улицы Ленина, справлялась и не перекрывала движение на городской магистрали (хотя имеет на это официальное разрешение от мэрии), то сейчас без перекрытия не обойтись.


Как заявили в строительной компании «Идеал-строй», в связи с тем, что под дорожным полотном проходят инженерные сети, то потребуется полное перекрытие. Поэтому с понедельника, вернее, с 00 часов воскресенья – в ночь на понедельник 10 июля – будет закрыто движение на участке от Ленинградской площади до улицы Короленко на 10 дней.


«Сейчас на объект вышли «Тепловые сети», «Ростелеком» плюс начались работы по ливневой системе, в связи с этими обстоятельствами и будет вскрываться дорожное полотно – до этого все работы осуществлялись по бокам, мы старались не беспокоить автомобилистов, - отметили в компании.


Что касается объема уже выполненных работ, то они осуществляются поэтапно: сначала идут копатели, затем засыпщики, только потом укладчики. Например, на углу, где располагается магазин «Малина» уже происходит оснащение гранитом. Ведь для того, чтобы уложить гранит, сначала нужно «выкопать «корыто», затем укладывается основание - такой многослойный пирог, состоящий из особо прочного полиэтилена, гравия и песка – все трамбуется, ведь гранитное покрытие считается самым долговечным», - прокомментировали специалисты компании «Идеал-строй». При этом снятая тротуарная плитка «ни в коем случае не выбрасывается, а аккуратно складывается на поддоны, упаковывается в пленку отправляется «в город».

Источник: ИА "Город55"

#Новости#Стройка#Город#Авто#Общество
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