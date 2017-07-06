В Омске зафиксирован первый случай клещевого вирусного энцефалита

По данным пресс-службы регионального Управления Роспотребнадзора, в Омске лабораторно подтвержден один случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Кроме этого, стало известно, что исследования также подтвердили диагнозы еще у четверых омичей: клещевой боррелиоз – у трех жителей Омска и одного жителя Тарского района.
Отмечается, что всего с начала сезона активности клещей в медучреждения обратились 2823 человека, которые жаловались на присасывания насекомых, среди них 880 детей. В Омске количество обратившихся в городские медицинские учреждения составляет 974 человека, в том числе 248 детей.
Следует помнить, что вирус находится в слюнных железах насекомого, поэтому, чем раньше клещ будет снят, тем меньшая доза возбудителя попадет в кровь человека. Присосавшегося клеща нужно немедленно удалить, при этом стараясь не оторвать его хоботок. Лучше насекомое извлекать пинцетом, если его не окажется под рукой, можно использовать обыкновенную нитку: медленно раскачивая и подтягивая вверх, чтобы не допустить разрыва клеща.
Рекомендуется сразу же после удаления доставить насекомое в лабораторию для проведения исследований на факт его зараженности: в Омском регионе таких лабораторий 5 – две в Омске, в Тюкалинске, Крутинке и Таре. Их адреса можно посмотреть на
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Источник: ИА "Город55"