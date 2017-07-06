В Омске зафиксирован первый случай клещевого вирусного энцефалита

Следует помнить, что вирус находится в слюнных железах насекомого, поэтому, чем раньше клещ будет снят, тем меньшая доза возбудителя попадет в кровь человека. Присосавшегося клеща нужно немедленно удалить, при этом стараясь не оторвать его хоботок. Лучше насекомое извлекать пинцетом, если его не окажется под рукой, можно использовать обыкновенную нитку: медленно раскачивая и подтягивая вверх, чтобы не допустить разрыва клеща.